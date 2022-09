Les assurances pourront bientôt proposer une couverture contre les cyber-rançons

C'est pourquoi Bercy se dit favorable à l'indemnisation des cyber-rançons, ainsi qu'à la mise en place d'un observatoire de la menace cyber. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur contient d'ailleurs des dispositions similaires. Mais ces indemnisations ne vont pas forcément de soi : dans un sens, elles financent l'écosystème des cyber-criminels.



Mais au ministère de l'Économie, on explique qu'il s'agit d'un « point d'équilibre » pour « éviter la mort de PME et TPE touchées par une attaque ». Il ajoute que « le remboursement d'une rançon par l'assureur est a priori licite et peut être comparé à l'assurance couvrant le risque de vol dont le fait générateur est une effraction ». Quelques assureurs proposent déjà des polices qui couvrent cette menace, mais d'autres y ont renoncé justement en raison des accusations de financement des réseaux criminels.