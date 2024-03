Les assurances téléphonie et voyages « peu transparentes, pas efficaces »

Face à ces constats, l'ACPR appelle à une « prise de conscience collective et rapide » des acteurs de l'industrie. La réglementation actuelle exige que l’intérêt des clients soit pris en compte dès la conception des produits d’assurance et tout au long de leur distribution.



Pourtant, les pratiques observées montrent un défaut de consentement éclairé de la part des consommateurs, souvent dus à une information « trop parcellaire » ou à des contrats trop complexes et peu transparents. Les taux de refus de prise en charge, particulièrement élevés dans certains domaines comme l'assurance voyage, témoignent d'une réalité où le consommateur se trouve dépourvu face aux aléas couverts par son contrat.



Dans ce contexte, l'ACPR préconise un renforcement des contrôles sur les assureurs et les intermédiaires, assorti, le cas échéant, de sanctions. Cette démarche vise à garantir que les produits offerts sur le marché répondent véritablement aux besoins des consommateurs, sans les exposer à des coûts injustifiés ou à des pratiques commerciales déloyales. La voie semble ainsi tracée vers une réforme nécessaire des assurances affinitaires, afin de rétablir la confiance des consommateurs et d'assurer une couverture juste et transparente.