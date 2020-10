Les banques durcissent les conditions de crédit aux entreprises et aux ménages

La détérioration des perspectives économiques et la solvabilité des consommateurs touchés par l'épidémie de coronavirus cet été ont poussé les banques de la zone euro à durcir les critères d'attribution de crédits aux entreprises, notamment en Espagne et en France. Pour l'Hexagone, La Banque centrale européenne précise que les normes d'octroi sont revenues aux alentours de leurs niveaux d'avant la pandémie. Il en va de même pour les conditions de prêts au logement, que ce soit en France, en Italie, en Espagne et même en Allemagne, et aussi pour les prêts à la consommation. Mais cette fois sauf en France, où elles sont restées stables.



Les critères d'attribution des crédits aux entreprises et aux ménages ont commencé à se resserrer dès le deuxième trimestre, souligne la BCE. Les banques relèvent de plus en plus d'impayés, ce qui les rend plus frileuses pour prêter de l'argent malgré les liquidités dont elles disposent. Un autre phénomène est à l'œuvre : la demande de crédits a atteint un haut niveau au deuxième trimestre, suite au déconfinement. De fait, l'activité a connu un net rebond cet été.