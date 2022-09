Les banques ne gèleront pas leurs tarifs en 2023

L’annonce est une bonne nouvelle pour les ménages, mais la hausse risque de faire grincer des dents : le secteur bancaire se porte bien, ayant engrangé plusieurs dizaines de milliards d’euros de bénéfices durant l’année 2021, une tendance qui s’est poursuivie durant le premier semestre 2022.



Néanmoins, les ménages les plus démunis seront protégés et même aidés. Pouvant bénéficier de tarifs bancaires réduits au minimum, sous conditions de ressources et avec moins d’autorisations en termes d’opérations ou encore de découvert, ils payent en moyenne 3 euros par mois de frais bancaires. Le secteur a pris l’engagement, le 13 septembre 2022, de baisser ces tarifs spéciaux à 1 euro par mois, s’alignant ainsi sur les moins chères des banques françaises sur ce point.