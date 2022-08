Les bénéficiaires des minima sociaux toucheront finalement la prime exceptionnelle de rentrée

Mais quelque 15 millions de Français (8 millions de ménages) se retrouvaient dépourvus de ce coup de pouce bien utile, en particulier dans cette période de flambée des prix tous azimuts. « L'amendement de la honte », comme l'a qualifié le sénateur socialiste Rémi Cardon, est finalement tombé lors de la commission mixte paritaire, regroupant des élus des deux chambres.



« Il n’était pas juste de priver les plus modestes de cette aide de rentrée qui sert principalement à financer les courses alimentaires », a souligné Bruno Le Maire la semaine dernière au micro de RTL. La prime exceptionnelle de rentrée sera versée au cours du mois de septembre « à ceux qui en ont le plus besoin », a affirmé le ministre de l'Économie, « ceux qui souffrent le plus de l’augmentation des prix alimentaires, des prix des carburants, des prix de l’énergie ».