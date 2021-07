Les cadres (mais pas tellement les ouvriers) sont mieux payés dans les grandes villes

En 2018, le salaire moyen dans les villes ou leurs aires d'attraction s'élevait à 2.380 euros par mois (93% de la population française y vit). En dehors de ces zones d'attractivité, la moyenne tombe à 1.910 euros, d'après les calculs de l'Insee. Les métropoles, et Paris en particulier, concentre les salaires les plus élevés et pour cause, c'est là que résident les catégories socio-professionnelles les mieux rémunérées. Dans la capitale, un tiers des emplois salariés sont en effet occupés par des cadres.



Les cadres représentent aussi plus d'un emploi sur cinq dans les autres aires d'attractivité de 700.000 habitants et plus. En revanche, dans les aires comprenant de 50.000 à 200.000 habitants, les cadres représentent moins d'un emploi salarié sur huit. Plus il y a d'habitants dans une aire, plus le salaire moyen des cadres est élevé. À Paris, leur rémunération nette moyenne s'établit à 4.810 euros par mois, alors qu'elle n'est que de 3.640 euros dans les aires de 50.000 à 200.000 habitants.