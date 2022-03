Les carburants à la pompe repassent sous les 2 euros le litre

Cette baisse des prix peut-elle être durable ? Les perspectives sur les carburants sont très volatiles actuellement. Les cours sont toujours au plus haut, avec un baril de Brent de la mer du Nord (qui fait référence en Europe) à 110 $. Mais peut-être qu'après le vent de panique qui a soufflé sur les marchés suite à l'agression russe en Ukraine, les choses vont redevenir un peu plus saines.



Le gouvernement a cependant annoncé un cadeau pour les automobilistes, sous la forme d'une remise de 15 centimes par litre de carburant. Une mesure qui sera mise en place à partir du 1er avril et qui durera quatre mois. En revanche, pas question de baisser les taxes sur les carburants, qui représentent une part très importante des prix à la pompe.