Les conditions du bonus électrique revues pour favoriser l'industrie européenne

Malgré le réajustement du bonus électrique en faveur des véhicules européens, les constructeurs du continent sont confrontés à plusieurs défis. Parmi eux, l'absence actuelle de production de batteries pour voitures électriques en France et le fait que certains pays européens, comme la Pologne et la Serbie, aient un mix électrique plus polluant que la Chine. C'est pourquoi les constructeurs proposent une approche basée sur la moyenne des émissions du mix énergétique européen. Le gouvernement, de son côté, assure que toutes les voitures produites en Europe devraient être éligibles au bonus électrique.



La redéfinition des conditions d'attribution du bonus électrique soulève des questions quant à son impact sur la concurrence et les consommateurs. Actuellement, la Dacia Spring, produite en Chine, est la voiture électrique la moins chère du marché. Le nouveau cadre pourrait donc potentiellement augmenter le coût des véhicules électriques pour les consommateurs, en soustrayant certains modèles très abordables du bonus…