Les cours du pétrole au plus bas

Les pays ayant pris des mesures drastiques pour ralentir l'épidémie de coronavirus ont aussi fortement réduit l'activité économique de leurs entreprises et de leurs industries. Par conséquent, la demande en pétrole est tombée à des niveaux très faibles, ce qui pousse les cours au plus bas. À New York, le baril de WTI est tombé à 20,37 dollars, une chute de plus de 24%. Du jamais vu depuis le mois de février 2002. En Europe, le baril de Brent qui fait autorité est descendu à 24,88 dollars, soit 13% de moins. C'est son niveau le plus bas depuis 2003. En tout, la valeur des deux références a perdu 60% depuis le pic enregistré en janvier, avant l'expansion mondiale du coronavirus.



La pandémie et les mesures pour la contrer sont une des raisons qui expliquent la chute brutale des cours de l'or noir, mais ce n'est pas la seule. L'effondrement des prix est aussi la conséquence d'une offre abondante : l'Opep, les pays producteurs de pétrole, et son principal allié la Russie se sont lancés dans une guerre des prix. Ils ont échoué à s'entendre sur la limitation de la production du nombre de barils par jour pour soutenir les cours.