Les cours du pétrole poursuivent leur baisse

La guerre en Ukraine en début d'année avait propulsé les cours du baril de pétrole à des hauteurs rarement connues, comme par exemple 123 dollars au mois de mars pour le baril de Brent qui fait référence en Europe. De quoi augmenter sérieusement les prix à la pompe ainsi que les coûts de toutes les industries et des entreprises dont l'activité repose sur l'or noir. Le Brent est désormais à 94 dollars. En ce qui concerne le WTI américain, le cours est encore plus faible à 89 dollars.



En un peu plus de deux mois, les cours du pétrole ont flanché de 20%. Et les économistes s'attendent à une baisse continue à moyen terme. Une des raisons de cette nouvelle donne est la faiblesse de la demande chinoise. La Chine est traversée par plusieurs crises liées tout d'abord à la politique « zéro Covid » très intransigeante, à même de faire fermer des sites industriels et des villes entières pendant des semaines.