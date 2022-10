Les déclarations d'embauche ont connu un pic historique au troisième trimestre

Le nombre de déclarations d'embauche au troisième trimestre (de juillet à septembre) a atteint « un pic historique », a annoncé l'Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss), avec 2,6 millions : c'est 3,4% de plus qu'au second trimestre, et surtout 18% de mieux qu'au quatrième trimestre 2019, juste avant la crise sanitaire. Sur un rythme annuel, les déclarations d'embauche progressent de 6,3%.



Malgré l'inflation et une activité qui stagne, le marché de l'emploi est donc en pleine forme, les entreprises embauchent toujours à un rythme soutenu. De bon augure pour le taux de chômage : Emmanuel Macron a en effet promis le retour au « plein emploi » à la fin de son deuxième mandat. Reste à voir si le contexte actuel très complexe ne va pas finalement mettre un frein net à la croissance et donc aux recrutements.