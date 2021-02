Les défaillances d'entreprises ont fortement baissé l'an dernier

Tous ces dispositifs ont apporté des aides de trésorerie conséquentes et permettent aux entreprises de « réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements ». Mais à un moment ou à un autre, les choses reviendront à la normale : l'État ne pourra pas éternellement maintenir à bout de bras des entreprises qui, autrement, auraient fait faillite.



À l'heure actuelle, on n'en est pas là. Le gouvernement a indiqué qu'il allait maintenir ses aides pour plusieurs secteurs toujours fermés, comme l'hôtellerie et la restauration, et les aides directes se poursuivent pour d'autres grandes entreprises comme Air France. Ce soutien devrait se poursuivre au moins jusqu'à cet été. Ensuite, il faut craindre une montée en flèche des défaillances pour toutes les entreprises qui verront le filet de sécurité de l'État se dérober sous leurs pieds.