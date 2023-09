Les défis pour les industries face à l’opposition croissante de la société civile

Il y a dans le microcosme européen une véritable rupture entre les ONG et les industries. C’est une vraie préoccupation chez moi et une grande inquiétude. En effet, non seulement les oppositions se creusent : opposition conceptuelle, opposition de méthode… mais en outre les résultats sur le terrain démontrent une influence accrue des ONG au détriment des industries. Pour se limiter au secteur agricole on mesure à quel point l’agenda communautaire est dicté par les ONG : irrigation, qualité des sols, usage des pesticides… le lobby agricole subit défaite après défaite. Remédier à cette situation n’est pas simple, car le déséquilibre est devenu énorme entre le poids déclinant des agriculteurs et celui prépondérant des consommateurs. L’on retrouve ce même constat pour la plupart des grands secteurs alimentaires, énergétiques, chimiques, pharmaceutiques. Comme je l’explique longuement dans mon livre il appartient aux industries de repenser leur représentation à Bruxelles. Contrairement aux ONG très structurées, proactives et maîtrisant tous les canaux de communication, les lobbys industriels se révèlent trop nombreux, fragmentés, sur la défensive. Au fond, les lobbys industriels sont comme les fonctionnaires européens devenus des bureaucrates : ils écrivent des contributions techniques, répondent à des consultations et réduisent leur capacité d’influence au plus petit commun dénominateur. Revenir à des idées simples, faire preuve de pédagogie, retrouver du leadership… il est urgent pour eux de se repenser.