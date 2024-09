Les délais de paiement entre entreprises s'allongent

Selon une étude publiée par Coface, l’année 2024 marque une nouvelle détérioration des délais de paiement entre entreprises en France. Le délai moyen de paiement s’élève désormais à 51 jours, contre 48,2 jours en 2023. Cette tendance touche 85 % des entreprises françaises, un chiffre en augmentation par rapport aux 82 % enregistrés l’année précédente. Cette situation contraste avec d’autres économies mondiales, comme l’Allemagne où le délai de paiement moyen reste à 32 jours, ou la Chine où il atteint 70 jours, mais avec des retards moins fréquents.



Toutes les tailles d'entreprises sont concernées. Même les très petites entreprises (TPE), souvent perçues comme accordant des délais plus courts, subissent cette tendance. Elles sont 95 % à accorder des délais de paiement, mais ce sont surtout les retards qu'elles subissent qui ont explosé cette année. En 2024, 73 % des TPE rapportent une augmentation des retards, comparé à 55 % pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. Certains secteurs sont particulièrement touchés : dans l'automobile, l'énergie, la pharmacie ou encore la construction, un quart des entreprises fait état de retards dépassant les deux mois.



Les difficultés financières des clients sont la principale cause des retards de paiement, selon 40 % des entreprises interrogées. Ces difficultés sont exacerbées par une hausse des défaillances d’entreprises, en augmentation de 23,8 % sur un an, avec près de 63.000 défaillances enregistrées entre septembre 2023 et août 2024. La gestion des flux de trésorerie et des problèmes organisationnels sont également mentionnés par 20 % et 27 % des entreprises, respectivement.