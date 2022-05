Les déménagements coûtent plus cher

L'inflation touche tous les secteurs, y compris celui des déménagements. Tous ceux qui veulent changer d'appartement ou de maison doivent prendre en compte cette nouvelle réalité qui va leur coûter plus cher. Ainsi, un déménagement à 1.000 euros l'an dernier revient à 300 euros de plus, selon des chiffres relevés par BFM. Les prix des carburants sont évidemment en cause : l'essence plus chère, cela touche aussi les camions des déménageurs.



Les coûts de production sont également en cause, ces derniers ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Et puis il y a le prix des matières premières, tout particulièrement de la pâte à papier. Il s'agit bien évidemment de la matière la plus importante pour la fabrication des cartons ! Or, les coûts ont grimpé de 70% depuis le début de l'année.