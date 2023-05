Les dépenses contraintes pèsent de plus en plus lourd

Selon la cinquième édition de l'indice LesFurets révélée par Le Parisien, les dépenses contraintes des ménages français sont en hausse. Ils représentent 38% des revenus nets en moyenne, soit une augmentation de 9% en six mois. Ces dépenses sont principalement constituées de charges fixes telles que le loyer, les factures d'électricité, l'eau et les abonnements de transport ou de téléphonie mobile.



Pour les ménages les plus précaires, ces dépenses contraintes absorbent jusqu'à 86% de leurs revenus, limitant ainsi grandement leur pouvoir d'achat. De l'autre côté du spectre, les revenus les plus élevés n'y consacrent que 21% de leurs revenus. Les classes moyennes, quant à elles, ne sont pas épargnées, avec une augmentation de trois points de la part des dépenses contraintes dans leur budget.