Les discussions se poursuivent autour du mariage avorté entre Auchan et Carrefour

L'affaire avait fait grand bruit il y a quelques mois : Auchan et Carrefour avaient envisagé la possibilité d'un mariage entre les deux enseignes de la grande distribution. Mais si les négociations ont finalement capoté, les discussions se poursuivent au plus haut sommet, selon des informations de BFM TV. Les familles actionnaires poursuivent leurs échanges : les Moulin d'un côté, qui possèdent 11% du capital de Carrefour (plus gros actionnaire), et les Mulliez de l'autre, propriétaire d'Auchan.



La famille Moulin souhaite apporter son capital de Carrefour à la famille Mulliez, mais en cash. Sur les 15 milliards d'euros de la précédente proposition, 30% du paiement était en actions Auchan, un actif difficile à valoriser puisqu'il n'est pas coté en Bourse. D'où l'exigence de cash. Mais les Moulin n'ont pas perdu espoir que la situation finisse par se débloquer.