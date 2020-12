Les enjeux de la mise à pied d’une monnaie : le Franc CFA

D’abord, la majorité des intérêts économiques français en Afrique se situent désormais hors de la zone franc. En 2019, le continent africain, dans son ensemble correspondait à 5,3% du commerce extérieur français, quand la zone franc n’y représentait que 0,6%. Aujourd’hui les pays de la zone franc échangent plus avec l’ensemble des pays de la zone euro, avec lesquels les échanges ne subissent pas les fluctuations liées au change entre les monnaies puisque le franc CFA jouit d’une parité fixe avec la monnaie unique européenne (les membres de la zone euro représentaient, additionnés, environ 30% de leurs importations en 2017, contre 12,4% pour leur ancienne métropole) qu’avec la France en particulier. La Chine est effectivement devenue leur premier fournisseur et leur premier créancier mondial, et l’Allemagne a chipé la place qu’occupait la France comme premier fournisseur européen d’Afrique.



Le déclassement de l’importance économique de la France n’est pas tant du au recul de la valeur de ses exportations dans ces pays, qui est restée stable ces vingt dernières années, qu’à l’amenuisement des parts de marchés de ses entreprises, qui doivent composer avec des compétiteurs européens et asiatiques. S’il n’y avait pas de coopération monétaire, il y aurait quand même des échanges économiques (je rappelle que la France s’approvisionne par exemple en uranium au Canada et au Kazakhstan sans avoir noué d’engagement à propos de leurs monnaies), mais ceux-ci seraient plus risqués et plus instables : on pourrait s’attendre à une baisse des flux de marchandises et des investissements (non seulement français mais mondiaux), ainsi qu’à un repli des activités sur le secteur extractif.



En l’absence de parité fixe avec l’euro, les monnaies africaines dépendraient exclusivement des fluctuations du dollar, la plus puissante monnaie de référence au monde dont dépendent les cours de la majorité des matières premières, mais toutefois sans bénéficier de garanties de stabilité et de convertibilité comme dans le cadre du partenariat monétaire avec la France. Quant à la Chine, le seul phénomène qui dérangerait ses stratégies d’expansion économique en Afrique, ce serait que les marchés communs africains (notamment de la zone franc) se développent suffisamment pour avoir la capacité de rivaliser avec les marchandises à basse valeur ajoutée qu’elle écoule chez eux. Autant les émergences africaines stimuleraient les échanges entre l’Europe et l’Afrique, les faisant monter en qualité, autant elles priveraient la Chine d’un de ses réservoirs de matières premières (les approvisionnements des Européens sont surtout issus de pays d’Europe, de la Russie et de son voisinage et du Moyen-Orient). Que les pays de la zone franc poursuivent leur addiction aux matières premières avec ce mauvais compromis qu’est l’éco, ou sans avoir une monnaie liée à l’euro, et la Chine pourra sans complexes continuer à puiser dans leurs stocks. Cela inaugurerait non pas une nouvelle étape vers l’autosuffisance, mais bien un approfondissement de leur dépendance économique et politique.