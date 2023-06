Les entreprises françaises soutiennent les JO 2024

Après un siècle d’attente, la ville de Paris, où le Baron Pierre de Coubertin avait fondé le CIO en 1884, a décroché l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Déjà ville hôte en 1900 et 1924, la capitale française rejoint ainsi Londres dans le club fermé des métropoles ayant organisé trois fois les JO. Tout comme Los Angeles qui a déjà été le théâtre de la plus grande compétition sportive au monde en 1932 et 1984, et le sera une nouvelle fois en 2028.



Les Jeux Olympiques de Paris représentent bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils sont l’occasion unique de mettre en avant la France, son patrimoine, sa culture et son savoir-faire. C’est la raison pour laquelle l’événement suscite l’enthousiasme des entreprises françaises.



Dès l’annonce de l’attribution des Jeux à Paris, de nombreux groupes ont décidé de s’investir dans l’événement pour en faire un succès retentissant. Que ce soit par le biais de partenariats officiels, de sponsoring d’équipes, de soutiens financiers, logistiques et technologiques, ou encore d’événements spécifiques, les entreprises se positionnent en première ligne pour soutenir les JO.



Cet engagement des entreprises françaises trouve ses racines dans leur volonté de promouvoir l’excellence, l’innovation et le dynamisme du tissu économique hexagonal, tout en portant haut les valeurs du sport. Les professionnels mettent aussi en avant leur engagement en faveur du développement durable, en contribuant à la construction d’infrastructures respectueuses de l’environnement et à la promotion d’un patrimoine pérenne pour les générations futures.



Parmi les grandes entreprises mobilisées figure notamment le groupe La Poste, qui, en tant que « Supporter Officiel » partagera les valeurs du sport et participera au rayonnement des JO en y associant les Postiers sur tout le territoire. L’entreprise à mission mènera de nombreuses initiatives comme l’émission du timbre officiel de Paris 2024 ou encore l’installation d’un bureau de poste dans le village des athlètes.



La Poste a décidé d’aller plus loin en devenant partenaire technique des Relais de la Flamme Olympique et Paralympique des Jeux de Paris 2024. De juillet à septembre prochain, le groupe lancera un appel à candidatures qui permettra à 140 postiers de porter la Flamme tout au long du parcours de Marseille jusqu’à la capitale. Les collaborateurs de tout âge, de tous métiers et de toutes les régions pourront postuler en remplissant un questionnaire et en faisant part de leur motivation.