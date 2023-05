Les entreprises parviennent à se financer malgré la crise

En dépit de la crise sanitaires, les entreprises françaises se sont révélées résilientes, selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire du financement. Les faillites, bien qu'en augmentation, restent pour l'instant à des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie. Les entreprises obtiennent majoritairement leurs crédits, avec un taux d'approbation de 85% pour les PME. C'est le signe que, contrairement à d'autres régions du monde comme les États-Unis, les banques françaises n'ont pas complètement restreint leur offre de crédit.



Les problèmes redoutés à la suite de la crise Covid ne se sont pas concrétisés, et le Médiateur national du crédit reçoit peu de saisines, environ 150 par mois. En outre, 95% des entreprises remboursent leurs Prêts Garantis par l'État (PGE) sans difficulté, et plus d'un tiers des montants empruntés ont déjà été remboursés.