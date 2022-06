Les escroqueries au livret ou à la cryptomonnaie se multiplient

Ne succombez pas au mirage des rendements faramineux, et renseignez-vous avant d’investir votre épargne dans des véhicules douteux. C’est le message que fait passer l’AMF (Autorité des marchés financiers), le gendarme de la Bourse, et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), son homologue de la banque et de l’assurance. Leur pôle commun a publié son rapport annuel pour 2021 et il fait office d’alarme pour tous les épargnants.



Une des arnaques les plus répandues est celle du livret. Un mot qui inspire le sérieux et la confiance, et les escrocs en ont parfaitement confiance. Quand ils parviennent à ferrer une victime, celle-ci verse en moyenne 72.000 euros en pure perte. Les voleurs adaptent leur discours à la réalité, suffisamment en tout cas pour attirer les épargnants, par exemple en proposant des rendements pas mirobolants.