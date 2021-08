Les étudiants ont perdu du pouvoir d'achat sous le quinquennat Macron

L'Unef a publié une étude de l'impact des politiques d'Emmanuel Macron sur la vie des étudiants, repris par le Journal du Dimanche. Le bilan n'est pas bon : selon l’Union nationale des étudiants de France, le pouvoir d'achat des étudiants a reculé de 39,26 euros par an en raison des coupes dans les aides publiques. Les différents gouvernements Macron ont ainsi supprimé l'aide pour la recherche du premier emploi (-200 euros) ou encore l'aide pour les apprentis (-300 euros).



Les étudiants ont également subi une baisse des aides personnalisées au logement (APL) de 5 euros par mois, soit 60 euros par an. Le nouveau mode de calcul de ces aides a également réduit le pouvoir d'achat de cette population très fragile, et la pandémie n'a pas aidé. Beaucoup d'étudiants n'ont pas pu travailler le soir, les week-ends ou encore pendant les vacances, pour financer leurs études.