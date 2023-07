Les fournitures scolaires en hausse de 10% pour la rentrée

Les fournitures scolaires, une dépense annuelle importante pour de nombreuses familles, vont coûter plus cher cette année. En effet, les prix des feuilles à carreaux ont augmenté de 30%, tandis que les stylos et les crayons ont connu une hausse de 7%. Selon l'UFC Que Choisir, l'augmentation globale des prix des fournitures scolaires est de 10% depuis juillet 2022. Une des raisons de cette hausse est l'augmentation du prix de la pâte à papier, qui a augmenté de 17% en un an. Cette augmentation de la matière première a entraîné une inflation des produits de papeterie de près de 14%.



L'UFC Que Choisir a noté que les marques de distributeurs, comme Carrefour ou Marque U, ont connu une augmentation plus importante de leurs prix, soit 11%, comparativement aux grandes marques qui ont augmenté de 9%. Toutefois, en moyenne, les produits des marques de distributeurs restent moins chers que ceux des grandes marques.