C'est peu dire que le « mini-budget » annoncé par la nouvelle Première ministre britannique, a fait de l'effet. Mais probablement pas dans le sens attendu par Liz Truss. Le 10, Downing Street a en effet desserré les cordons de la Bourse en annonçant des baisses d'impôts significatives pour les Britanniques les plus aisés, ainsi qu'un équivalent du bouclier tarifaire pour limiter la flambée des factures d'énergie. Ça n'est pas passé inaperçu auprès des marchés financiers.



Le Royaume-Uni est en effet dans la tourmente, avec une livre sterling qui a atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain lundi dernier (1,0350 dollar) et obligé la banque centrale du pays à intervenir massivement pour rétablir un semblant de calme sur les marchés. Quant aux taux d'intérêt auxquels emprunte le Royaume-Uni, ils ont fortement augmenté. Le Fonds monétaire international a même demandé une révision du nouveau budget…