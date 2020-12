Les micro-dons de quelques centimes ont atteint 7 millions d'euros l'an dernier

En 2019, ce sont plus de 7 millions d'euros qui ont été collectés dans les quelque 8.000 magasins participant à la collecte de micro-dons, annonce LCI. Le principe est simple et quasiment indolore : lors du passage en caisse, le consommateur décide d'accepter ou pas de payer à l'arrondi supérieur. Bien souvent, cela ne représente qu'un effort d'une poignée de centimes. Mais mis bout à bout, ces micro-dons pèsent lourd pour les associations qui en bénéficient, comme c'est le cas des Restos du cœur et 1.300 autres organisations.



Le concept du micro-don est très efficace pour collecter de l'argent auprès de personnes qui, habituellement, n'en donnent pas pour des questions de démarche à effectuer. Le dispositif mis en place aux caisses des magasins participants est rapide et contrairement à d'autres systèmes de dons, les personnes ne risquent pas d'être sans cesse relancées par la suite. Moins de contraintes donc, aucun suivi après le don, et des sommes qui, sur le ticket de caisse, sont peu élevées. La recette gagnante en quelque sorte !