Les permis de construire en chute libre

Ces injonctions contradictoires, combinées à la pression des administrés et à l'instauration de normes environnementales de plus en plus strictes, ont conduit à un ralentissement significatif des permis délivrés. Cette situation varie toutefois d'une région à l'autre. Par exemple, la Bretagne et les Hauts-de-France connaissent une baisse plus modérée des autorisations (respectivement -8 % et -4,4 %), tandis que des régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur et Centre-Val de Loire subissent des baisses drastiques, atteignant respectivement -26,6 % et -27 %.



La baisse des permis de construire entraîne logiquement une diminution des mises en chantier. Entre juillet 2023 et juin 2024, seules 272.800 nouvelles constructions ont été entreprises, soit une chute historique de 21,8 %. Ce recul s'explique également par l'augmentation des coûts des matériaux de construction et le renforcement des normes environnementales, qui compliquent la réalisation de nouveaux projets.



Cette situation ne reste pas sans conséquence pour l'ensemble de la chaîne de l'immobilier. Les promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, notaires, et autres acteurs du secteur sont directement impactés par cette crise. Comme le relève Boursorama, la Fédération française du bâtiment tire déjà la sonnette d'alarme en annonçant la suppression potentielle de 90.000 emplois d'ici la fin de l'année.