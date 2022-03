Les politiques de la BCE et de la Fed vont diverger, prévient Christine Lagarde

En revanche, la Banque centrale européenne a accéléré la baisse de son soutien financier à l'économie. L'inflation, dont la maîtrise demeure un des piliers de la politique monétaire de la BCE, est actuellement près de trois fois plus élevée (5,9%) que l'objectif de 2% annuel. Ce n'est pas un sujet de panique pour Christine Lagarde, qui parie sur une inflation à 5,1% cette année, puis de 2,7% en 2023 et 1,9% en 2024.



Pour le court terme, Christine Lagarde s'attend à des tensions sur l'approvisionnement, avec une politique « zéro Covid » de plus en plus contraignante en Chine. La présidente a aussi mis l'accent sur la transition énergétique, où « le débat fait rage » sur les conséquences économiques. Dans ce contexte, la politique monétaire de la BCE est de « préserver toutes les options. Et les réponses doivent être graduelles et flexibles ».