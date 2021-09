Les prix de l'immobilier en Europe ont flambé

Il n'y a pas qu'en France où se loger devient de plus en plus compliqué. C'est le cas aussi partout en Europe. La Banque centrale européenne a fait les calculs : les prix des appartements et des maisons ont augmenté de 6,2% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année passée. Bien au-delà de l'inflation… Tous les pays de l'Union européenne ne sont cependant pas logés à la même enseigne, dans certains d'entre eux la hausse est plus importante qu'ailleurs.



Selon les chiffres de la BCE, le Luxembourg a subi une hausse des prix de l'immobilier de 17% sur un an au premier trimestre. Le Danemark affiche une progression de 15,3%, la Lituanie est à +12%, la République tchèque à +11,9%, les Pays-Bas à +11,3%. En comparaison, la France fait presque figure de havre de paix pour le portefeuille avec une hausse de 5,5%, alors qu'en Allemagne la progression des prix s'établit à 9,4%.