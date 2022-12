Les prix des transports en commun franciliens vont augmenter, mais moins que prévu

L'État va finalement donner un coup de main à Ile-de-France Mobilités (IDFM), le gestionnaire des transports en commun dans la région : une aide de 200 millions d'euros, qui va permettre de limiter la hausse annoncée et redoutée des prix des tickets de métros, bus et tramways. C'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a confirmé le chèque, après que le gouvernement a demandé à IDFM de trouver des solutions de financement.



Ce coup de pouce est le bienvenu. Il va permettre à IDFM de boucler son budget 2023 et surtout, d'éviter un Pass Navigo à 90 euros par mois (contre 75,20 euros actuellement), soit une hausse annuelle de 180 euros. Une hausse relevée crainte par tous les Franciliens, qui reflète les prix de l'énergie et des investissements nécessaires pour remettre d'aplomb des transports en commun en souffrance.