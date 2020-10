Les produits de beauté en baisse, les produits d'hygiène en hausse

Les grandes entreprises du secteur demeurent solides, mais ce n'est pas le cas des TPE et PME qui représentent 85% du secteur : les très petites entreprises en particulier ont subi une chute spectaculaire de leurs chiffres d'affaires au premier semestre (-54%), alors que les grandes entreprises ont essuyé une baisse de 35%. Pour aider l'ensemble du secteur, la Febea demande un crédit d'impôt.



L'étude indique que le chiffre d'affaires du marché des produits cosmétiques des entreprises françaises devrait baisser de 5% seulement en 2020 : -17% pour les produits de beauté, mais +30% pour les produits d'hygiène. Beaucoup de sociétés aimeraient terminer l'année avec un tel résultat ! Selon Astérès, le retour à la normale pour le marché est prévu pour 2022 en France, mais en 2023 seulement dans les pays les plus touchés par l'épidémie, comme aux États-Unis, en Inde et au Brésil.