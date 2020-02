Les réacteurs de la centrale de Fessenheim cesseront de fonctionner fin juin

La centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, cessera son activité d’ici le 30 juin, avec une première étape dès le 22 février avec la fermeture du premier réacteur. Un décret paru dans le Journal officiel ce mercredi 19 février détaille le calendrier, et « abroge l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont EDF est titulaire ». Cela faisait de nombreuses années que la fermeture de Fessenheim était programmée et à chaque fois repoussée. Dans un communiqué, Matignon se félicite de cette « première étape » dans la stratégie énergétique de la France.



Le Premier ministre rappelle que cette stratégie vise un « rééquilibrage progressif entre l’électricité d’origine nucléaire et l’électricité d’origine renouvelable tout en poursuivant la baisse des émissions de gaz à effet de serre issues de la production d’électricité grâce à la fermeture des centrales à charbon d’ici 2022 ». Il salue également l’esprit de responsabilité d’EDF et des organisations syndicales.