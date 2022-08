Les réserves de gaz de la France dépasse les 90%

Grâce à des réserves pleines à 100% et à un nouveau méthanier qui sera mis en service en 2023, l'Hexagone espère pouvoir se tirer sans trop de mal de cette situation. Néanmoins, le gouvernement a prévenu qu'il faudra faire des économies d'énergie. Emmanuel Macron a ainsi annoncé « la fin de l'abondance » et la nécessité de la sobriété énergétique.



Quatre pays dépassent la France en termes de réserve de gaz : le Portugal (100%), la Pologne (99,56%), la Suède (90,8%) et le Danemark (93,76%). L'Allemagne, dont les besoins en gaz sont autrement plus importants qu'en France, affiche actuellement une capacité de 81,07%. Le pays va devoir mettre les bouchées doubles pour espérer passer l'hiver sans trop de difficulté.