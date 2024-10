Les restaurateurs inquiets de la pérennisation des titres-restaurant dans la grande distribution

Edenred, le principal émetteur des titres-restaurant, a également pris position contre une pérennisation totale de cette mesure. Le groupe rappelle que les titres-restaurant ont vocation à favoriser une bonne alimentation durant la journée de travail et qu’ils doivent rester liés au secteur de la restauration. Afin de trouver un compromis, Edenred propose un double plafond d’utilisation : 30 euros dans les restaurants et 25 euros dans les grandes surfaces alimentaires, afin de mieux encadrer cette pratique.



En parallèle, les restaurateurs, notamment réunis au sein de l’Umih et du Groupement des hôtelleries et restaurants (GHR), appellent à la création d’un « titre d’alimentation durable » qui viendrait coexister avec le titre-restaurant actuel. Ce nouveau dispositif permettrait de répondre aux besoins des consommateurs tout en préservant l’intégrité du secteur de la restauration.



Pour Thierry Marx, l’enjeu est aussi celui de la qualité des produits proposés dans les restaurants. Il milite activement pour l’adoption d’une loi-cadre sur le fait-maison, qui permettrait de valoriser davantage les plats cuisinés sur place et d’éviter la standardisation de la cuisine. Une précédente proposition de loi visant à signaler les plats non faits maison avait été retirée, mais Thierry Marx et ses alliés comptent relancer le débat à l'Assemblée nationale.