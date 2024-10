Les revenus des livreurs en baisse malgré un salaire minimum garanti

Les plateformes, bien que soumises à l'obligation de garantir un revenu minimum, ne prennent pas en charge les périodes d'inactivité des livreurs. Pour atteindre un revenu décent, ces derniers devraient accepter l'intégralité des commandes qui leur sont proposées, une exigence difficile à tenir au quotidien. D'autant que l'attente entre les missions a augmenté entre 2022 et 2023, contribuant ainsi à la diminution des revenus moyens, comme l’indique l’ARPE dans son rapport.



Cette situation n'est pas isolée aux livreurs : l'enquête de l'ARPE s'est également penchée sur les revenus des chauffeurs VTC, qui font face à des évolutions similaires. Si certains services premium, comme Allocab ou Blacklane, ont vu une augmentation de la rémunération, d'autres plateformes majeures comme Uber ou Bolt enregistrent des stagnations des revenus, n'évoluant pas au rythme de l'inflation. Des accords ont bien été signés en décembre 2023 pour augmenter les rémunérations, mais la réalité économique de ces travailleurs reste fragile.



Cette enquête soulève des questions sur le modèle économique des plateformes et sur la protection des travailleurs indépendants. Tandis que les plateformes cherchent à optimiser leurs profits, les livreurs, eux, doivent jongler entre de faibles rémunérations et des coûts toujours plus élevés. Pour l'ARPE, « c'est un sujet qui doit questionner les partenaires », aussi bien du côté des plateformes que des syndicats de travailleurs. Les négociations futures devront sans doute s'intensifier pour améliorer la situation de ces travailleurs essentiels mais précarisés.