Les services publics ont du mal à répondre au téléphone

Un usager des services publics qui n'est pas à l'aise avec Internet, comme une personne âgée ou un étranger maîtrisant mal le français, n'ont pas beaucoup de chance d'obtenir une réponse rapide et fiable au téléphone. Le magazine 60 millions de consommateurs, réalisée avec la Défenseure des droits, confirme les difficultés de ces usagers au téléphone avec les services publics.



La publication a réalisé plus de 1.500 appels par des appelants répondant à des profils types pour demander des renseignements : une personne sans Internet, une autre pour qui le français n'est pas la langue maternelle, une personne âgée avec Internet, et un profil « lambda ». Les appels passés à l'Assurance maladie sont les plus mauvais : 72% des coups de fil n'ont tout simplement pas abouti. Et quand il y a quelqu'un au bout du fil, seuls 22% ont obtenu des réponses acceptables, 5% des réponses précises…