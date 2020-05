Les soldes d'été devraient être reportés

Le ministre de l'Économie a « beaucoup discuté avec les commerçants » et il est désormais en faveur d'un report des soldes d'été « de quelques semaines pour qu'ils refassent leur trésorerie », comme il l'a expliqué au micro de RMC et BFM TV. La décision finale sera rendue cette semaine, mais il est probable que la date de lancement des soldes soit fixée au 15 juillet et que la durée de la période soit ramenée à 4 semaines. Cette date est attendue par de nombreux détaillants désireux de multiplier les ventes après les deux mois de confinement, qui a nécessité la fermeture des magasins. Les trésoreries sont au plus bas et le chiffre d'affaires est à reconstituer pour essayer de sauver ce qui peut l'être.



Malgré tout, les organisations de professionnels n'étaient pas d'accord sur la durée du report. La Fédération nationale de l'habillement (FNH), qui regroupe les commerçants indépendants, souhaitait des soldes à partir du 19 août. Il s'agissait pour la FNH de ne pas brader trop rapidement les articles après le déconfinement afin de préserver les marges. Au contraire, l'Alliance du commerce, qui représente les grandes enseignes, plaidait pour un report des soldes jusqu'au 1er juillet seulement.