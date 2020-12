Les soldes d’hiver reportés au 20 janvier 2021

Se basant sur l’expérience, globalement positive, du report des soldes d’été en 2020, qui avait permis malgré tout de réaliser une bonne période de ventes, sauf dans la Capitale, les fédérations de commerçants avaient commencé à demandé le report des soldes d’hiver qui, d’après le calendrier fixé par le gouvernement, étaient censés commencer le 6 janvier 2021.



Pour eux, du fait de la réouverture des commerces que le 28 novembre 2020, il était vital, pour la trésorerie et le chiffre d’affaires, que les commerces puissent bénéficier de plus de temps pour vendre à prix plein avant de devoir se lancer dans une bataille des réductions. Les soldes, de plus, sont la seule période de l’année où les commerçants peuvent vendre à perte, et les Français s’attendent à des réductions record.