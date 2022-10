Les sous-traitants de la fibre veulent être mieux payés par les opérateurs

Il suffit d'un seul maillon faible pour que le projet ambitieux de proposer un accès à Internet très haut débit à tous les Français à l'horizon 2025 tombe à l'eau. Et actuellement, la filière s'inquiète de la situation des sous-traitants qui installent la fibre. Mandatés par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, InfraNum (la fédération des industriels des télécoms) a tiré la sonnette d'alarme durant l'université du Très Haut Débit qui s'est tenue à Toulouse.



D'après La Tribune qui a rapporté la situation, Philippe Le Grand, le président d'InfraNum, a déclaré que les sous-traitants étaient « en souffrance » et que les opérateurs devaient « mieux les payer » afin qu'ils puissent continuer à faire leur travail. « Le rôle d’Orange est tout à fait particulier. Si Orange tousse, c’est toute la filière qui tremble », a-t-il ajouté.