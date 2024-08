Les tarifs de garde d'enfants atteignent des sommets

Malgré cette flambée des prix, des solutions existent pour alléger la facture. Yoopies recommande aux parents de se tourner vers les dispositifs publics tels que la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ces aides peuvent réduire la facture réelle de 50%, ramenant ainsi le coût horaire moyen de la garde à domicile à environ 5,06 euros. La plateforme conseille également de réserver le plus tôt possible pour garantir un service au meilleur prix.



Alors que la demande pour des services de garde d’enfants ne cesse de croître, la hausse des prix pourrait accentuer les difficultés financières des familles, déjà confrontées à une inflation persistante. À l’approche de la rentrée scolaire, nombreux sont les parents qui s’interrogent sur la manière de concilier budget familial et qualité des services de garde.



Le baromètre de Yoopies met en lumière une réalité économique difficile pour les familles françaises. Si la revalorisation des salaires dans les métiers de la petite enfance est saluée pour son impact positif sur la qualité des services, elle n’en demeure pas moins un fardeau supplémentaire pour les budgets des ménages. À travers des conseils pratiques et le recours aux aides publiques, Yoopies tente de limiter l’impact de cette hausse sur les familles, dans un contexte où chaque euro compte.