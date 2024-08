Les taxis volants manqueront les JO de Paris

Malgré ces contretemps, Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP, reste optimiste quant à l'avenir des taxis volants. « On est un peu déçus, mais en tout cas, on avait dit qu’on ne ferait aucun accommodement avec la sécurité », a-t-il déclaré. L'aéronef à deux places, équipé de 18 rotors alimentés par des batteries, est décrit comme étant bien plus silencieux qu'un hélicoptère, ce qui pourrait révolutionner le transport aérien urbain.



Le ministère des Transports et ADP ont mis en avant l’utilité de ces engins pour des missions telles que les évacuations sanitaires ou le transport d’organes, plutôt que pour des déplacements individuels. Cette approche pourrait permettre de gagner l'adhésion du public et des autorités, surtout face à l'hostilité des élus parisiens. La mairie de Paris, qualifiant le projet d'« aberration écologique », a contesté en justice l’arrêté autorisant la création d’un héliport à Austerlitz. Bien que le Conseil d’État ait temporairement donné tort à la municipalité, une décision définitive est attendue à l’automne.



Le projet de taxis volants fait également face à des défis financiers. Dirk Hoke, PDG de Volocopter et ancien dirigeant chez Airbus, a reconnu que la société doit encore sécuriser des investissements avant son introduction en Bourse prévue autour de 2027. « Ce n’était pas facile, mais on a réussi à stabiliser la société avec les actionnaires existants », a-t-il expliqué, espérant surmonter les obstacles actuels.