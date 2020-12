Les tickets restaurant 2020 pourront être utilisés jusqu'au 1er septembre 2021

La date butoir du 1er septembre a été décidée car elle permet aux tickets d'être utilisés pendant l'été, « pour que chacun puisse se faire plaisir et qu'on ait cette perspective de relancer la consommation dans les restaurants », a ajouté l'hôte de Bercy. Ces tickets restaurant peuvent également servir pour les livraisons (si les restaurants ne peuvent ouvrir leurs portes à la clientèle, ils ont toujours la possibilité de livrer des plats), ainsi que le week-end et les jours fériés.



Et ça n'est pas tout. Bruno Le Maire a aussi indiqué que des discussions sont en cours pour relever le plafond des 174 euros des chèques cadeaux de Noël offerts par les entreprises à leurs salariés. Actuellement, au-delà de cette somme, les employeurs doivent payer des cotisations sociales. Comme pour les tickets restaurant, l'objectif de ce déplafonnement est de relancer la consommation, indispensable à la reprise suite au second confinement.