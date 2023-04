Les ventes d'ordinateurs ont plongé au premier trimestre

« La demande reste réduite dans toutes les catégories, notamment à cause des hausses des taux d'intérêt qui continuent aux Etats-Unis, en Europe et d'autres marchés où la réduction de l'inflation est la priorité absolue », explique Canalys. Le résultat ne se fait pas attendre, tous les constructeurs affichent des baisses de leurs livraisons à deux chiffres. La pire contre-performance est enregistrée par Apple et par ses Mac, dont les livraisons ont reculé de 40,5% pour IDC, et de 46% pour Canalys.



« Même avec des remises importantes, les distributeurs et les fabricants d'ordinateurs peuvent s'attendre à ce que les stocks élevés persistent jusqu'au milieu de l'année, voire jusqu'au troisième trimestre », indique IDC. Le rebond pourrait ne pas intervenir pour cette année. Les deux instituts d'analyse prévoient une amélioration des ventes en 2024. Mais IDC prévient d'une reprise lente si la récession sur les marchés clé se prolonge jusqu'à l'année prochaine.