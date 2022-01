Les ventes de cigarettes en fort recul en 2021

Assaillis par les mauvaises nouvelles et les restrictions de toute sorte, les Français en ont-ils profité pour se remettre à fumer ? Pas du tout, selon les chiffres dévoilés par Les Échos. En fait, la consommation a plutôt tendance à reculer et ce, de manière assez importante. La vente de cigarettes a ainsi reculé de 6,5% en 2021, alors qu'elle avait baissé de 1,3% en 2020 et de 6,6% en 2019.



Les buralistes ont vendu 33,5 milliards de cigarettes l'an dernier, contre 35,8 milliards en 2020. La baisse enregistrée en 2021 est d'autant plus significative qu'aucune hausse des prix n'a été imposée aux fabricants, contrairement aux années précédentes. Néanmoins, il convient de nuancer le tableau. Si les cigarettes perdent de leur attrait année après année, ce n'est pas le cas pour la chicha et le tabac chauffé, dont les ventes ont explosé de 32% en 2021 (et de 245% en cinq ans !).