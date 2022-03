Les ventes de produits de jardinage et de bricolage connaissent un essor

En 2021, les Français ont été très nombreux à acheter des articles de jardinage et de bricolage, deux secteurs qui ont connu une croissance effrénée. Ces deux catégories de produits ont généré plus de 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, en hausse de 5,9% par rapport à 2020 et même de 15,4% par rapport à 2019. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’univers Jardinage atteint 3,2 milliards d’euros en 2021 (+25% par rapport 2019), tandis que l’univers Bricolage atteint 5,4 milliards d’euros (+10% par rapport à 2019). Si les ventes ont été aussi soutenues, c’est parce que 59% des Français ont pratiqué le bricolage en 2021, et 65% ont fait du jardinage, nous apprend le cabinet GfK.



La majeure partie (près des deux tiers) du chiffre d’affaires de ces deux univers est générée dans les grandes surfaces spécialisées, en faisant le circuit d’achat numéro un. Le chiffre d’affaires généré sur Internet a doublé en cinq ans mais reste minoritaire, générant moins de 10% du chiffre d’affaires du secteur.