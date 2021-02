Les ventes en ligne ont fortement augmenté l'an dernier

Le bilan de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) confirme que les ventes en ligne ont connu une accélération en 2020. Elles ont atteint 112 milliards d'euros en France l'an dernier, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2019. Le commerce en ligne représente désormais 13,4 % du commerce de détail, un chiffre en hausse de 3,6 points d'une année sur l'autre. En toute logique, la Fevad explique que les deux confinements ont entraîné des « pics d'activité sans précédent » sur la vente en ligne de produits. Et entre ces deux poussées du printemps et du mois de novembre, le niveau est resté élevé.



C'est d'ailleurs au dernier trimestre, qui a subi un confinement d'un mois, que les ventes se sont accélérées. La fermeture des magasins et celle des rayons dits non-essentiels ont conduit à une forte augmentation des ventes au mois de novembre qui s'est poursuivie en décembre, en dépit de la réouverture des commerces physiques, souligne la fédération. Toutefois, malgré une situation favorable, la croissance de l'an dernier est moins que celle qui avait été enregistrée entre 2018 et 2019, elle s'était établie à 11,6 %.