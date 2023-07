Les violences urbaines en France, un coup dur pour le tourisme

En outre, Jean-François Rial soulève des préoccupations quant à l'impact potentiel de ces violences sur des événements sportifs majeurs à venir, tels que la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques. Alors que les passionnés de rugby sont moins susceptibles d'annuler leur venue en raison des incidents, le public des JO, plus large et moins passionné, pourrait être plus inquiet.



Les violences urbaines ont également un effet dévastateur sur le retour des touristes américains, qui ont récemment été conseillés d'éviter la France. Cette clientèle, essentielle pour le tourisme français, est particulièrement sensible aux questions de sécurité et les incidents répétés pourraient causer une perte significative de revenus pour le secteur touristique français. La répétition des violences urbaines en France pourrait ternir l'image du pays et avoir des répercussions négatives sur le tourisme, un secteur crucial pour l'économie française, notamment à l'aube d'événements internationaux majeurs.