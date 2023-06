Livraison rapide : le « quick commerce » est-il en sursis en France ?

La décision de Flink s'inscrit dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant pour le « quick commerce ». En mars, le gouvernement français a en effet déclaré que les « dark stores » (ces lieux de stockage des produits à livrer) étaient considérés comme des entrepôts et non des commerces. Cette nouvelle classification ouvre la voie à une régulation plus stricte de cette activité par les mairies.



Ces « dark stores » pourraient être amenés à fermer si le Plan local d’urbanisme (PLU) interdit ce type d’activité à leur adresse. Flink exploitait 19 de ces « dark stores » dans neuf villes en France, soulignant l'ampleur de l'impact potentiel de cette réglementation sur son activité. Le placement en redressement judiciaire de la filiale française de Flink marque un tournant majeur pour le secteur du « quick commerce » en France. Entre les enjeux réglementaires et la concurrence, l'avenir de ce modèle d'affaires en France reste incertain.