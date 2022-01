Livraison rapide : le français Frichti bientôt avalé par Gorillas

Ces produits, sur lesquels les marges sont plus importantes, ainsi que la livraison d'épicerie permettent à Frichti d'être actif tout au long de la journée et pas uniquement aux heures des repas. C'est cette expérience que Gorillas recherche : Kagan Sumer, le PDG du groupe basé à Berlin, avait expliqué que l'un des attraits de Frichti résidait dans le développement de gammes de produits.



Gorillas s'impose comme un des principaux acteurs européens du secteur de la livraison à domicile. L'entreprise a réalisé un tour de table l'an dernier à hauteur d'un milliard de dollars, ce qui la valorise à environ 3 milliards. Du côté de Frichti, ce sont « seulement » 100 millions qui ont été levés en six ans.