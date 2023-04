Livret A et LDDS : début d'année record pour les deux placements

En cumul, les deux principaux livrets d'épargne réglementée représentent un total de 535,1 milliards d'euros. Une étude du Cercle de l'Épargne révèle que les deux tiers des Français considèrent le livret A comme le meilleur produit d'épargne, devant l'immobilier locatif et l'assurance vie.



Malgré ce succès, il faut souligner que le rendement réel de ces deux livrets reste négatif, en raison d'une inflation à 5,9% en mars sur un an. Les Français, soucieux de préserver leur épargne face à l'incertitude économique, privilégient néanmoins ces solutions d'épargne pour leur sécurité, leur fluidité et leur facilité d'accès. Les placements sont gérés à hauteur de 60% par la Caisse des dépôts qui les utilise pour financer le logement social.