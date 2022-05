Livret A et LDDS : une collecte toujours positive mais qui ralentit

La collecte est loin d’être négative pour les deux livrets défiscalisés, le Livret A et le Livret de développement Durable et Solidaire, au mois d’avril 2022. Les données de la CDC publiées le 23 mai 2022 dévoilent en effet que les Français ont déposé sur ces deux livrets 2,3 milliards d’euros, dont 1,87 milliard sur les seuls Livrets A qui captent ainsi la majorité des sommes.



Toutefois, ce montant est en forte baisse : portés par l’augmentation du taux le 1er février 2022, les deux livrets ont connu des collectes importantes en février et mars 2022, respectivement à 3,48 et 3,67 milliards d’euros. L’inflation, mais aussi l’essoufflement de cette sur-épargne habituelle lors d’une hausse des taux, pèsent sur la collecte d’avril 2022.